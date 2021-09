Auto: Pichetto, riassegnate risorse extrabonus, misura necessaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse previste per l’extrabonus pari a 57 milioni, vengono riallocate sul fondo ordinario dell’incentivo Ecobonus. Sono molto soddisfatto: è una misura cui il Mise ha lavorato molto per garantire e ottimizzare l’utilizzo dei fondi destinati all'acquisto di veicoli meno inquinanti. E' quanto ha dichiarato il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, a seguito della disposizione contenuta nel decreto approvato dal Consiglio dei ministri sulle infrastrutture e i trasporti. "Pur rendendomi conto che si tratta di un importo esiguo, lo stanziamento di queste risorse e' un passo che va nella direzione giusta", ha precisato Pichetto. "Il mercato dei veicoli elettrici ed ibridi rischia di subire una battuta di arresto e il governo intende in questo modo dare risposte concrete anche alle categorie più in difficoltà e rimettere in piedi produzione, commercio e servizi in un settore tra in più importanti del nostro Paese". (Com)