Rifiuti: Ama, servizi come da programma, già effettuato intervento mirato in via Tarvisio

- "Le attività di pulizia e raccolta dei rifiuti, anche attualmente, sono svolte come da programma su tutto il territorio comunale". Lo comunica Ama in una nota in riferimento a notizie stampa. "Dai riscontri operativi effettuati dalle squadre in servizio sul territorio, infatti - aggiunge - anche le aree e i quadranti segnalati del II municipio risultano sotto controllo. In particolare, squadre e mezzi dell'azienda hanno già effettuato un intervento mirato in via Tarvisio, rimuovendo il surplus di materiali intorno alle postazioni di cassonetti e ripristinando adeguato decoro nell'area. Solo negli ultimi sette giorni (25 - 31 agosto) sono state raccolte e avviate a corretto trattamento oltre 14 mila tonnellate di rifiuti indifferenziati".(Com)