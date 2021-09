Roma 2021: Calabrese (M5s), Zingaretti ha fatto solo disastri da quando è presidente della Regione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Zingaretti ha fatto solo disastri da quando è presidente della Regione Lazio. Non ha fatto investimenti, né ha saputo sfruttare le risorse arrivate dall’Ue. E la realtà è sotto gli occhi di tutti". Così, su Facebook, il vicesindaco con delega alla Città in movimento di Roma Capitale, Pietro Calabrese. "Oggi ha detto che Roma è una gran fatica - aggiunge - ma mica gliel'ha ordinato il medico di fare il presidente della Regione con all'interno la Capitale d'Italia. Ha faticato come il più testardo dei muli per lasciare la città ciclicamente coi rifiuti a terra, senza minimamente contrastare quella che è diventata una vera e propria invasione di cinghiali. Non ha speso un euro per fare investimenti preziosi per la Capitale, non un euro per intervenire sulle vecchissime ferrovie ex concesse Roma-Lido, Roma-Viterbo e Roma-Giardinetti. Con lui sono passati 7 anni senza alcun controllo sui finanziamenti ai privati in ogni piano di zona e non ha realizzato alcun programma realmente risolutivo per l'emergenza abitativa. Ma tutta sta fatica poteva anche evitarsela, le romane e i romani lo conoscono perfettamente, consigliere comunale nel 1993, poi parlamentare europeo nel 2004, poi presidente della Provincia di Roma nel 2008, e infine Presidente della Regione Lazio nel 2013 e 2018. Sono 28 anni che conoscono ogni fatica che ha fatto e ne avrebbero fatto volentieri a meno. Infatti sono gli stessi decenni in cui la Capitale è stata depredata manco fossero tornati gli Unni. Chissà ancora quanta fatica, poverino, contro Virginia Raggi, nei prossimi 5 anni". (Rer)