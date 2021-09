Afghanistan: ministro Esteri tedesco, per aiutare la gente parlare anche con i talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per aiutare la gente in Afghanistan bisogna parlare anche con i talebani. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, prima della riunione informale con i capi della diplomazia dell'Unione europea in Slovenia. "Dobbiamo agire velocemente ora e definire la nostra posizione per l'Afghanistan molto velocemente", ha aggiunto Maas. Il ministro degli Esteri non ha escluso la presenza diplomatica a Kabul, se i requisiti saranno soddisfatti. (Geb)