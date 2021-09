Roma 2021: Gualtieri apre campagna "città rinasce con noi", in piazza da Zingaretti a sindaca Barcellona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il mancato accordo con il M5s per un candidato unico, che si è tradotto nel passo indietro di Nicola Zingaretti, ora Gualtieri ricorda il buon rapporto con il leader dei pentastellati Giuseppe Conte ma conferma che non sono sul piatto accordi al ballottaggio. E ringrazia il governatore del Lazio, per il sostegno. "Conte? Lo ho incontrato e salutato l'altro giorno alla manifestazione di solidarietà per i giornalisti aggrediti a Roma", precisa Gualtieri a margine della serata, e rispetto a possibili convergenze al secondo turno "abbiamo creato una grande coalizione unitaria - aggiunge -, ho già detto che non faremo apparentamenti ma chiederemo il sostegno al ballottaggio a tutte le romane e i romani". In piazza sono arrivati in centinaia. Gazebo bianchi sono stati sistemati su un lato dello slargo e tra la folla hanno sventolato le bandiere delle liste e dei partiti a sostegno dell'ex titolare del Mef nel governo Conte 2. "Un sindaco. Una città che rinasce", lo slogan sullo sfondo del palco, blu petrolio il colore dominante. "Siamo qui per iniziare una grande battaglia culturale, politica e sociale. Siamo qui per ridare a Roma un grande sindaco, Roberto Gualtieri, finalmente. Siamo qui non solo per lui o per qualche io ma siamo qui a combattere per noi. Siamo qui perché è tempo di rinascita", afferma Zingaretti. E poi attacca Raggi. "Non vi mettete le dita nel naso altrimenti dice che è colpa della Regione Lazio". E rivendica gli ottimi risultati sulla campagna vaccinale anti Covid. "Menomale che la sanità non è competenza comunale", dice Zingaretti. (segue) (Rer)