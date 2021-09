Germania: sondaggio cancelliere, Scholz (SpD) in testa al 43 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se alle elezioni del Bundestag del 26 settembre prossimo si potesse eleggere direttamente il cancelliere, a vincere con il 43 per cento delle preferenze sarebbe il candidato del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Olaf Scholz, ministro delle Finanze dal 2018. È quanto si apprende da un sondaggio effettuato dell'istituto demoscopico tedesco Infratest dimap per l'emittente radiotelevisiva “Ard”. Scholz guadagna due punti dal 19 agosto scorso e stacca nettamente lo sfidante dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e dell'Unione cristiano-sociale (Csu), Armin Laschet. Il presidente della Cdu e primo ministro del Nordreno-Vestfalia è, infatti, fermo al 16 per cento. Rimangono invariati al 12 per cento i consensi di Annalena Baerbock, candidata a cancelliera dei Verdi che copresiede con Robert Habeck. Scendono, infine, dal 31 al 29 per cento i tedeschi che non voterebbero né per Laschet né per Scholz e Baerbock o non sanno esprimere alcuna preferenza.(Geb)