Spagna: leader Polisario Ghali lasciò Paese senza passaporto o documento identificativo

- Il comando superiore di polizia della Navarra ha comunicato in un rapporto inviato al tribunale d'istruzione di Saragozza che il leader del Fronte del Polisario, Brahim Ghali, aveva lasciato la Spagna il 2 giugno scorso dall'aeroporto di Pamplona senza passaporto o documentazione che provasse la sua identità. Secondo quanto riferito da "EuropaPress", la Polizia ha spiegato al giudice istruttore, Rafael Lasala, che Ghali è stato autorizzato a lasciare il territorio nazionale perché si è trattato di una "partenza volontaria", che consente secondo la legge di poter lasciare il Paese "con documentazione difettosa o anche senza" se non ci sono divieti o impedimenti a giudizio dei servizi di controllo della polizia. Secondo il rapporto, Ghali è arrivato all'aeroporto in una ambulanza medica accompagnato da qualcuno che diceva di essere il suo medico personale. Gli agenti della Brigata provinciale degli stranieri e delle frontiere di Pamplona avevano proceduto all'identificazione di tutte le persone salite a bordo dell'aereo: una con un passaporto algerino e un visto francese, una con un passaporto spagnolo e un'altra con un passaporto rilasciato dalla Spagna con nazionalità apolide. Il leader del Fronte Polisario aveva lasciato la Spagna per l'Algeria dopo essere comparso davanti al giudice, Santiago Pedraz, per diverse denunce presentate contro di lui per presunte violazioni dei diritti umani nei campi profughi Saharawi di Tindouf.(Spm)