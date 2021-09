El Salvador: Hrw, indipendenza sistema giudiziario a rischio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova normativa si applicherà a tutti i giudici e pubblici ministeri, ad eccezione di quelli della Corte Suprema di Giustizia. In precedenza, la legge non fissava un'età pensionabile obbligatoria per i giudici e diceva che potevano andare in pensione dopo 35 anni di servizio. Le nuove leggi consentono alla Corte suprema di prorogare il mandato dei giudici di età pari o superiore a 60 anni "per motivi di necessità" e al procuratore generale di prorogare il mandato dei pubblici ministeri "per motivi di convenienza" o "per la complessità o specificità dei loro servizi”. Ma tali disposizioni, avverte Hrw, sono vaghe e potrebbero essere facilmente utilizzate per premiare giudici e pubblici ministeri fedeli al governo, garantendo nel contempo che solo coloro che sono indipendenti o percepiti come indipendenti vengano estromessi. (Com)