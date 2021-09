Covid: Marin-Toti (CI), bene Draghi, noi da sempre per estensione certificato verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Marin, capogruppo di Coraggio Italia a Montecitorio e Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, osservano: "Fin dal primo giorno in cui è stato istituito il Green pass abbiamo chiesto a gran voce e con decisione che venisse esteso ad altre categorie, individuando da subito il trasporto pubblico locale e le aziende come luoghi fondamentali per questo strumento". I due esponenti politici aggiungono in una nota: "Siamo molto contenti che oggi Draghi abbia sposato le nostre posizioni sottolineando che il Green pass andrà esteso anche ad altre categorie. La libertà individuale deve stare insieme alla responsabilità collettiva: non può esistere la possibilità di danneggiare gli altri". Marin e Toti concludono: "Dopo che abbiamo passato mesi chiusi in casa perché non avevamo armi per difenderci dal Covid piangendo migliaia di morti finalmente ora abbiamo il vaccino che è oggi l'unica arma che abbiamo per difenderci. Ragionare di obbligo vaccinale è giusto. Quindi molto bene oggi Draghi che ha proseguito nel percorso del Green pass che già aveva iniziato e che oggi ci sembra venga delineato con maggiore attenzione e precisione".(Com)