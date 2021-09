Auto: Daimler riavvierà produzione impianti Mercedes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato automobilistico tedesco Daimler riavvierà nella prossima settimana la produzione in diversi impianti del marchio Mercedes, arrestata a causa della carenza di semiconduttori su scala globale. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, le attività rimarranno in parte ferme soltanto presso il sito di Sindelfingen, in Baden-Wuerttemberg. Tutti gli altri impianti dovrebbero tornare a funzionare “quasi senza restrizioni”. Ciò significa anche che le fabbriche di Mercedes di Brema, Rastatt e Kecskemét, in Ungheria, dovrebbero funzionare a pieno regime. Intanto, l'amministratore delegato di Daimler, Ola Kallenius, ha dichiarato che la continua carenza di semiconduttori sta frenando le vendite del gruppo. Nel terzo trimestre, il dato sarà quindi “probabilmente notevolmente” inferiore a quello dei tre mesi precedenti. Da aprile a giugno scorso, Daimler ha consegnato circa 590 mila veicoli dei marchi Mercedes e Smart. (Geb)