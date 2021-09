Germania: ministro Economia Altmaier, aumentare la produzione di microchip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, vuole aumentare significativamente la produzione di microchip in Germania, anche a fronte della loro attuale carenza di offerta su scala globale. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Altmaier ha dichiarato che l'obiettivo è ottenere una maggiore sovranità tecnologica e ridurre la dipendenza dalle importazioni. Per l'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), la quota di mercato dell'Europa nella produzione globale di chip dovrebbe essere raddoppiata al 20 per cento entro il 2030. Ciò significa un incremento di tre o quattro volte della produzione in Germania. Molte aziende tedesche della microelettronica vorrebbero investire, ha aggiunto Altmaier. A tal fine, è previsto un secondo importante progetto di comune interesse europeo (Ipcei), dopo quello già in corso. Secondo il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, il governo federale ha finora previsto in bilancio circa tre miliardi di euro di finanziamenti per questo scopo. Tuttavia, il totale potrebbe aumentare fino a cinque-dieci miliardi di euro, se necessario.(Geb)