Pa: Baldino (M5s), stop Brunetta a lavoro agile è incomprensibile

- La deputata Vittoria Baldino, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera, sottolinea: "Grazie allo smart working il nostro Paese è riuscito a garantire moltissimi servizi in piena emergenza pandemica. Uno strumento che si è rivelato fondamentale in termini di efficienza, miglioramento della qualità della vita dei dipendenti, sostenibilità e risparmio. Per questo troviamo incomprensibile e fuori da ogni logica lo stop del ministro Renato Brunetta allo smart working nella Pubblica amministrazione". La parlamentare aggiunge in una nota: "Lo smart working ha dato ottimi risultati e grazie all’intenso lavoro del M5s, e in particolare dell’ex ministra Fabiana Dadone, è riuscito finalmente a portare la nostra Pubblica amministrazione nel mondo della digitalizzazione e della semplificazione. Il nostro lavoro prevede inoltre che l’esperienza dello smart working prosegua anche in un’ottica di post pandemia, coinvolgendo tutti quei settori che non necessitano di una presenza fissa del personale in sede. In questo modo si otterrebbero molteplici benefici: la riduzione del traffico, la prevenzione degli assembramenti sui mezzi pubblici, il benessere del dipendente, che molto spesso fatica a coniugare vita privata e lavoro, e un ammodernamento e avanzamento della digitalizzazione degli uffici pubblici". (segue) (Com)