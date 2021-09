Medio Oriente: presidente palestinese Abbas ribadisce impegno per la pace globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leadership palestinese rimane impegnata per una pace globale e giusta basata sulle legittime risoluzioni internazionali e sotto gli auspici del Quartetto internazionale. Lo ha detto il presidente palestinese, Mahmoud Abbas, in occasione del vertice tripartito che si è tenuto oggi al Cairo con il capo dello Stato egiziano, Abdel Fattah al Sisi, e il re di Giordania, Abdullah II. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese "Wafa". Abbas ha accolto con favore il ruolo della Giordania e dell'Egitto nel lavorare per porre fine "all'occupazione israeliana della Palestina e creare uno Stato e l'indipendenza, con Gerusalemme est come capitale dello Stato di Palestina". “La leadership palestinese "continuerà a lavorare per l'unificazione della nostra terra e del nostro popolo e per il raggiungimento degli interessi nazionali, sulla base dell'impegno di tutti per la legittimità internazionale. Questo sarà seguito dalla formazione di un governo di unità nazionale per assistere nella ricostruzione della Striscia di Gaza e per tenere le elezioni presidenziali e legislative generali, anche a Gerusalemme est", ha affermato Abbas. Il presidente palestinese ha sottolineato di “aver sempre dimostrato un'elevata flessibilità e abbiamo affrontato positivamente tutte le iniziative e gli sforzi internazionali volti a raggiungere la pace nel rispetto della legittimità internazionale. Pertanto, affermiamo la nostra disponibilità a lavorare per creare un'atmosfera positiva, attuando misure volte a rafforzare la fiducia che includano il raggiungimento di una calma globale in tutti i Territori palestinesi, senza adottare alcuna misura unilaterale". (Res)