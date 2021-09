Brasile: Germania dona 200 mila euro per ricostruzione museo nazionale di Rio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Germania ha annunciato che stanzierà 200 mila euro per contribuire alla ricostruzione del museo nazionale di Rio de Janeiro, in Brasile, distrutto da un incendio il 2 settembre del 2018. "Sono felice di annunciare che la Germania effettuerà una nuova donazione di 1,2 milioni di real (200mila euro) per la ricostruzione del museo nazionale di Rio. Tre anni dopo il devastante incendio del museo, la Germania rimane impegnata a ripristinare la sua inestimabile collezione per l'umanità", ha scritto su Twitter l'ambasciatore tedesco a Brasilia, Heiko Thoms.(Brb)