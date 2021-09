Difesa: annunciata prima missione suborbitale scientifica Aeronautica militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta nel primo pomeriggio, presso Palazzo Aeronautica a Roma, la conferenza stampa per annunciare la prima missione suborbitale scientifica con equipaggio misto composto da personale dell'Aeronautica militare e del Consiglio nazionale delle ricerche. Lo riferisce l'Aeronautica militare con un comunicato. La missione sarà effettuata a bordo dello spazioplano classe SpaceshipTwo "Vss Unity" della società Virgin Galactic, con decollo previsto da Spaceport America, New Mexico, tra l'ultima settimana di settembre e l'inizio di ottobre pp.vv. La missione Am-Cnr sarà denominata Virtute (Volo italiano per la ricerca e la tecnologia sUborbiTalE) e rappresenta la prima missione suborbitale orientata alla ricerca scientifica e alla sperimentazione ed innovazione tecnologica, come testimoniato anche dal motto scelto per accompagnare l'impresa: "Fatti non foste a viver come bruti ma per seguire virtute e canoscenza" (Dante Alighieri – Divina Commedia – Inferno – Canto XXVI, vv. 112-120). Per la Virgin Galactic questo è il 23mo volo effettuato dallo spazioplano Vss Unity, da cui la denominazione "Unity 23". Si tratta inoltre del primo volo che ospita esperimenti e progetti di ricerca operati e controllati direttamente da personale a bordo. (segue) (Com)