Difesa: annunciata prima missione suborbitale scientifica Aeronautica militare (3)

- Il generale di squadra aerea Alberto Rosso, capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, ha dichiarato: "Quella che presentiamo oggi è un esempio di un doppio binomio: quello tra mondo privato e pubblico, ma anche tra mondo civile e militare. E' una forma di collaborazione tra istituzioni al servizio del Paese, che fanno squadra per sviluppare una opportunità incredibile sotto molti punti di vista: ricerca tecnologica, sviluppo commerciale, crescita economica, anche in termini di offerta di lavoro per i giovani. Voglio usare la parola 'pionieri', un termine che vale per le imprese del passato, ma che è adatto anche a ciò che stiamo facendo oggi: l'esplorazione di un ambiente nuovo, ricco di opportunità straordinarie. Penso che l'Aeronautica militare, pur essendo pragmaticamente calata nella realtà quotidiana, 'con i piedi per terra', non possa non avere un occhio proiettato al futuro, all'innovazione, alle sfide ed alle prospettive offerte dai nuovi ambienti. E' nostra responsabilità precisa fornire supporto al Paese con le nostre capacità e la nostra preparazione (come dimostrato durante la pandemia o con il recente ponte aereo per trarre in salvo civili dall'Afghanistan), ma anche guardare avanti, all'innovazione ed alla ricerca, tramite l'ampliamento di un dominio nel quale siamo presenti dall'inizio e in cui intendiamo continuare a fare la differenza, offrendo le nostre competenze e la nostra professionalità al fianco delle altre Istituzioni, dell'industria, delle start-up e delle forze più sane del Paese. Tutto ciò senza mai dimenticare la funzione propria dell'Aeronautica militare, cioè la Difesa aerea, che nel futuro prossimo arriveremo ad garantire ben oltre le quote a cui operiamo normalmente oggi." (segue) (Com)