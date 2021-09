Pa: Giacometto (FI), lavoro in presenza strada giusta per ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritorno al lavoro in presenza, sia nel pubblico che nel privato, "è la strada giusta da percorrere per la ripresa economica del Paese". Lo dichiara in una nota Carlo Giacometto, deputato di Forza Italia. "La campagna di vaccinazione procede ormai spedita e lo smartworking ha esaurito la sua funzione che è stata fondamentale nella fase emergenziale. Una novità importante, ma che deve rimanere l'eccezione e non la regola. Bene ha fatto il ministro Renato Brunetta, perché la presenza fisica sul posto di lavoro è fondamentale per la crescita e lo sviluppo. Il Paese ha bisogno di energie e capitale umano per superare al meglio la crisi pandemica ed economica", conclude. (Com)