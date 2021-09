Roma 2021: Gualtieri, riporteremo città in prima linea a livello internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Saremo in prima linea insieme alle grandi città europee e internazionali". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, in occasione dell'apertura della campagna elettorale in piazza Bocca della Verità, riferendosi alla partecipazione all'evento della sindaca di Barcellona, Ada Colau, e ringraziandola per il sostegno. "Roma è in uno dei momenti più difficili e drammatica" ma "merita un ruolo internazionale che ne faccia una città all'avanguardia", ha concluso. (Rer)