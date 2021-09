Afghanistan: donne scendono in piazza a Herat contro restrizioni talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante i pericoli, decine di donne afgane sono scese in piazza oggi nella città di Herat, nell'ovest dell'Afghanistan, in una rara manifestazione pubblica contro le restrizioni dei talebani al loro diritto al lavoro e all'istruzione. "Dopo settimane di tentativi di impegnarsi con i talebani a tutti i livelli, le donne hanno deciso di far sentire la loro voce pubblicamente", ha dichiarato all’emittente del Qatar “Al Jazeera”, Al Mariam Ebram, una delle attiviste che ha preso parte alla manifestazione. Ebram ha detto che lei e altre donne erano stufe di sentirsi dire di rimanere a casa o di essere allontanate dai loro uffici nelle settimane da quando i talebani hanno ripreso il controllo del Paese. "Tutto quello che chiediamo sono i nostri diritti", ha aggiunto. "Un governo senza donne non durerà mai", ha dichiarato l’attivista. Gli Stati Uniti, le Nazioni Unite e l'Unione Europea hanno invitato i talebani a formare un governo inclusivo che includa le donne e rispetti i diritti di tutti i cittadini afgani. I talebani si sono ufficialmente impegnati a rispettare i diritti delle donne e a governare per conto di tutti gli afgani. Ma molti dentro e fuori il Paese non si fidano del gruppo militante, data l’imposizione di regole repressive e violenza di genere durante il primo regime dei talebani durato dal 1996 al 2001.(Res)