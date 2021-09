Covid: M5s su Green pass, approvato emendamento per rendere effettivo accesso a strutture sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo soddisfazione per l'approvazione di un emendamento, a prima firma Marialucia Lorefice, al decreto Green Pass finalizzato a limitare il potere discrezionale delle direzioni sanitarie, che ora devono attenersi alle linee guida e alle circolari del ministero della Salute in materia di accesso di familiari e parenti nelle strutture sanitarie". Lo sottolinea una nota le deputate e i deputati del Movimento 5 stelle in commissione Affari sociali. "Purtroppo abbiamo visto che le disposizioni emanate con le riaperture non sempre sono state applicate dalle strutture sanitarie e spesso l'isolamento e la sofferenza dei degenti ha continuato ad essere realtà. In particolare - continuano i deputati pentastellati - viene stabilito che è compito delle direzioni sanitarie garantire la possibilità di visita da parte di familiari muniti di certificato Covid con cadenza giornaliera. Inoltre deve essere consentito ai familiari con Green pass di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente".(Com)