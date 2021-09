Afghanistan: i profughi nel campo della Croce rossa ad Avezzano, "vogliamo restare in Italia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’hub di "Avezzano è un centro di passaggio per le persone afgane arrivate in Italia. La Croce rossa sta gestendo tutte le attività all'interno del campo con il coordinamento del dipartimento di protezione civile e il comando operativo interforze della difesa”. Lo dichiara ad “Agenzia Nova” Francesca Basile responsabile unità operativa migrazioni della Croce rossa. “La Croce rossa ha cominciato a seguire queste persone dai primi momenti: dallo sbarco a Fiumicino, attraverso l'intervento dei mediatori culturali, dei medici, infermieri e operatori sanitari, con la distribuzione di beni di prima necessità e la prima informativa. Dopodiché le persone sono state trasferite nei centri per la quarantena da Covid e il più grande di questi centri è proprio questo di Avezzano. All'interno dell'hub di Avezzano abbiamo ospitato fino ad un massimo di 1.320 persone che gradualmente stanno trovando nuovi centri di accoglienza, dove poter completare la quarantena. Durante il periodo che trascorrono qui, le persone ricevono sia l'assistenza sanitaria generica, che relativamente al Covid, attraverso la vaccinazione, la sorveglianza attiva e i tamponi". (segue) (Rer)