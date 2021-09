Afghanistan: i profughi nel campo della Croce rossa ad Avezzano, "vogliamo restare in Italia" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Volontari e mediatori culturali, molti dei quali loro stessi afghani che parlano il Dari e il Pashtun, si prodigano per risolvere problemi come cercare un numero di scarpe adatto, o come compilare un prestampato. Pochi parlano italiano in maniera fluida, alcuni, tentano di farsi capire. L’intero perimetro del campo è diviso in 4 diverse zone separate l’una dall’altra, perché ospitano fasi diverse della quarantena che termina il settimo giorno dopo il primo tampone effettuato in aeroporto a Fiumicino. Alcune parentele, quindi, sono divise. In ogni zona nessuno schiamazzo, solo vociare e le risate dei bambini che giocano, alcuni dei quali con i palloni arrivati da Amatrice, portati questa mattina dall’ex sindaco Sergio Pirozzi. “Ci sentiamo vicini alla comunità afgana. Pochi – ha detto Pirozzi- come gli amatriciani sanno cosa prova questa gente. Loro scappano dalla guerra, noi siamo scappati dal terremoto. Entrambi abbiamo perso le nostre case”. (segue) (Rer)