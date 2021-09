Afghanistan: i profughi nel campo della Croce rossa ad Avezzano, "vogliamo restare in Italia" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono poi le storie, quasi tutte uguali, raccontate con un italiano stentato, da chi, in pochi giorni, ha dovuto mettere un punto alla propria vita, lasciare il proprio paese, casa e parenti, per ricominciare una nuova vita in un paese straniero. I ricordi intrisi di paura, si intrecciano alla speranza per un futuro migliore. Lo raccontano stando attenti a non mostrarsi in viso perché temono ripercussioni per i loro parenti in Afghanistan. Lo fanno con il volto coperto, tre giocatrici di calcio di quella che era la nazionale afghana. Il loro allenatore dice che erano 18 ma non sa dove siano le altre. Raccontano, attraverso il mediatore culturale, di sperare di continuare a giocare al calcio magari in una squadra femminile italiana. Nessuno pronuncia la parola Talebani. (segue) (Rer)