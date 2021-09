Afghanistan: i profughi nel campo della Croce rossa ad Avezzano, "vogliamo restare in Italia" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Sono arrivato una settimana fa con la mia famiglia". Lo ha detto ad "Agenzia Nova" uno dei profughi afgani ospite nel centro della Croce rossa ad Avezzano. Ha 25 anni, parla italiano e ha lavorato con i militari italiani dal 2011 nella base Arena ad Herat mostrandoci la foto sul telefonino del suo permesso per entrare nel perimetro militare. Lui è ad Avezzano con "mia moglie incinta di 8 mesi -dice-. Ho lavorato con militari italiani dentro al campo" la base Arena "dove avevo un negozio di tappeti". "E' stato difficile venire qua. A Kabul avevo tanta gente avanti. Abbiamo dovuto attraversare un canale di acqua sporca. Ho dovuto prendere mia moglie in braccio e abbiamo attraversato. Poi sono stato aiutato da un ufficiale italiano che mi ha preso la mano e tirato su". Sul futuro non ha dubbi "vorrei rimanere in Italia e lavorare qua. In Afghanistan? Ci tornerei sono per vedere mia madre e mio padre".