Afghanistan: i profughi nel campo della Croce rossa ad Avezzano, "vogliamo restare in Italia" (7)

- Un 30 enne, con moglie e padre di 4 figli, è tra i profughi arrivati da Kabul ad Avezzano. “Voglio rimanere qui – dice- perché in Afghanistan ci sono troppi problemi. Ogni giorno cambiano le cose e non va bene mai niente. È stato difficile arrivate qui -dice- o trascinato i miei figli nel canale” vicino l’aeroporto di Kabul “e sono riuscito ad entrare in aeroporto grazie ai soldati italiani. No, non voglio tornare lì”. (Rer)