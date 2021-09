Governo: da Cdm via libera a decreto su servizi trasporto e investimenti in infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e dei ministri delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini, della Giustizia Marta Cartabia, dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco e per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini, ha approvato un decreto legge che contiene misure per migliorare i servizi di trasporto e per agevolare gli investimenti in infrastrutture. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio al termine del Cdm odierno. Il decreto regolamenta gli "stalli rosa" per i parcheggi, dedicati alle donne in gravidanza e ai genitori con figli fino a due anni. Prevista inoltre la facoltà per i Comuni di riservare posti di sosta, a carattere permanente o temporaneo, ai veicoli adibiti al trasporto delle persone con disabilità e al trasporto scolastico. Si rafforzano le sanzioni per chi occupa gli stalli rosa e altri parcheggi riservati senza essere autorizzato. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, in considerazione dell'andamento della crisi pandemica e della ripresa delle attività lavorative e didattiche - continua la nota - si prevede che le Regioni possano utilizzare una quota delle risorse assegnate dal governo per i servizi aggiuntivi anche per potenziare i controlli sui mezzi. Sono introdotte inoltre misure per agevolare gli investimenti per la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie (accelerazione dell'attuazione del piano Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, European Rail Traffic Management System - Ertms) e delle dighe; è ridefinita la procedura da seguire nell'orientare le risorse finanziarie (4,6 miliardi) destinate a ridurre le disuguaglianze territoriali in termini di dotazione infrastrutturale. (segue) (Com)