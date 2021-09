Governo: da Cdm via libera a decreto su servizi trasporto e investimenti in infrastrutture (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Considerati gli effetti prodotti dall'emergenza epidemiologica, in particolare quelli legati ai ritardi nella produzione e all'allungamento dei tempi di immatricolazione e consegna dei veicoli acquistati - prosegue la nota -, si prevede che la conclusione della procedura informatica per confermare la prenotazione dell'ecobonus per le categorie M1, M1 speciali, N1 e L possa avvenire entro il 31 dicembre 2021, se l'inserimento è avvenuto tra il 1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, ed entro il 30 giugno 2022, se l'inserimento avviene tra il 1 luglio 2021 e il 31 dicembre 2021. Per garantire e ottimizzare l'utilizzo dei fondi destinati all'acquisto di veicoli meno inquinanti M1, compresi nella fascia di emissione 0-60 grammi di CO2, le risorse previste per l'Extrabonus vengono riallocate sul fondo ordinario dell'incentivo Ecobonus. È disciplinata - aggiunge la nota - la procedura per la cessione del marchio "Alitalia", aperta ai titolari di licenze di esercizio di trasporto aereo o di certificazioni di operatore aereo. Nell'ambito delle procedure per il trasferimento dei complessi aziendali di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a, si prevede che a seguito della cessione totale o parziale dei compendi aziendali del ramo aviation, gli slot aeroportuali non trasferiti all'acquirente siano restituiti all'amministrazione straordinaria, in quanto responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti individuate ai sensi del Regolamento (CEE) 95/93. Sono state infine confermate le garanzie per i passeggeri titolari di titolo di viaggio e voucher o titoli analoghi emessi dall'amministrazione straordinaria. L'indennizzo, quantificato in misura pari all'importo del titolo di viaggio - viene spiegato nella nota della presidenza del Consiglio - verrà erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente analogo servizio di trasporto, conformemente alla disciplina europea. (segue) (Com)