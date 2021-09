Governo: da Cdm via libera a decreto su servizi trasporto e investimenti in infrastrutture (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto, inoltre - si sottolinea nella nota - interviene sulla riduzione dei divari di dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno e nell'offerta di sostegno alla capacità progettuale dei Comuni e delle Regioni meridionali. L'inserimento del ministro per il Sud e la Coesione territoriale nella cabina di regia per l'edilizia scolastica garantirà un riparto di risorse più equo sul piano territoriale per la costruzione di scuole dell'infanzia e asili nido. Le nuove disposizioni sulla progettazione territoriale, con la dotazione di 120 milioni di euro, consentiranno a 4.600 Comuni italiani (tutti quelli sotto i 30 mila abitanti nel Sud e nelle aree interne) di dotarsi di un "parco progetti" adeguato alle tante opportunità che ai Comuni stessi vengono offerte in questi anni, con il Pnrr, con il Fsc, con i fondi strutturali: è, al riguardo, prevista una premialità per i Comuni. Inoltre la misura agevolativa di cui all'articolo 1, decreto legge 20 giugno 2017, numero 91, è estesa ai territori insulari dei comuni localizzati nelle isole minori (Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio e Ventotene). (Com)