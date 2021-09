Roma 2021: slogan e bandiere, liste in piazza per Gualtieri, attesa apertura campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sindaco e una città che rinasce. Questo lo slogan che campeggia sul palco in piazza Bocca della Verità a Roma dove alcune centinaia di persone sono già in attesa dell'apertura ufficiale della campagna elettorale del candidato a sindaco per il centrosinistra, Roberto Gualtieri. Gazebo bianchi sono stati sistemati su un lato dello slargo e tra la folla sventolano le bandiere delle liste e dei partiti a sostegno dell'ex ministro dell'economia che si presenta alle urne di ottobre con 7 liste a suo sostegno. All'evento sono già presenti il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, il capogruppo uscente del Pd capitolino Giulio Pelonzi. Il palco è stato allestito proprio di fronte alla Bocca della Verità. Sul fondo della scenografia lo slogan: "Roberto Gualtieri sindaco. Roma. Più semplice, più verde, più vicina" e i loghi delle sette liste: Sinistra civica ecologista che riunisce Liberare Roma, Sinistra italiana, Sinistra per Roma e Articolo 1; Roma futura guidata dall'ex assessore della giunta Marino, Giovanni Caudo, e che riunisce più realtà. In piazza anche Europa Verde, Demos, lista civica Gualtieri sindaco, Psi e ovviamente il Partito democratico che negli ultimi giorni ha scelto una donna come capolista, la presidente uscente del I Municipio Sabrina Alfonsi. Giallo il colore scelto per indicare il sito web "gualtierisindaco.it" e blu petrolio il colore sullo sfondo. Dalle casse acustiche la musica di Tommaso Paradiso e altri artisti. (Rer)