Afghanistan: Tajani, riconoscere talebani impossibile, su migranti serve Conferenza pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riconoscere i talebani in questo momento è assolutamente impossibile e per quanto riguarda i flussi migratori che da quel Paese arriveranno è importante lanciare una Conferenza di pace al livello internazionale. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine dei lavori al Parlamento europeo rispondendo a delle domande sulla situazione in Afghanistan e la crisi migratoria. "L'Unione europea intanto deve finalmente diventare protagonista della politica internazionale. Siamo assolutamente convinti che di fronte ad alcune scelte degli Usa, l'Europa non possa fare a meno di avere un suo esercito, una politica di difesa comune che abbia anche gli strumenti" per svolgerla, ha aggiunto. Tajani ha poi specificato che questo "non significa che bisogna allontanarsi dagli Usa", ma che anzi questo "deve servire a rafforzare anche l'Alleanza atlantica e dare anche più credibilità nei rapporti con gli Usa allo strumento militare europeo". (segue) (Beb)