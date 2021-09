Afghanistan: Tajani, riconoscere talebani impossibile, su migranti serve Conferenza pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'immigrazione, "è chiaro che dobbiamo dare accoglienza ai 5 mila afgani che hanno collaborato con noi, che sono in Italia in questo momento" e "credo che serva una conferenza di pace sull'Afghanistan, che l'Italia potrebbe chiedere nella sua qualità di guida del G20, per coinvolgere tutti", perché "la questione è mondiale". Secondo Tajani, "i flussi ci saranno e ognuno dovrà prendersi la sua responsabilità: l'Europa, ma anche la Russia, la Cina, i Paesi limitrofi, tutto il G20". Per Tajani, "riconoscere i Talebani è assolutamente impossibile". Con loro "si può avere un confronto duro per salvare vite umane, ma riconoscere uno Stato islamico in questo momento mi pare assolutamente inaccettabile", ha sottolineato. Questo "significa studiare alcune soluzioni per garantire la difesa dei diritti umani in un Paese che rischia di vedere cancellati 20 anni di progressi che, soprattutto per le donne, sono arrivati grazie alla presenza dell'Italia e dei Paesi dell'Alleanza che ha garantito comunque una stagione diversa al popolo afgano", ha evidenziato. (Beb)