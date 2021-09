Afghanistan: da Cdm via libera a contributo per accoglienza sfollati/rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha deliberato una modifica della deliberazione del Consiglio dei ministri del 17 giugno scorso, relativa alla prosecuzione nel 2021 delle missioni internazionali e delle attività già autorizzate per il 2020 e alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali per l'anno 2021 (articoli 2, comma 1, e 3 comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145). La modifica si riferisce al contributo a sostegno delle forze di sicurezza e difesa afghane. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio al termine del Cdm odierno. L'evoluzione della situazione in Afghanistan, successiva alle risoluzioni autorizzative della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rende necessario modificare gli obiettivi e gli ambiti di operatività dell'iniziativa. Gli obiettivi definiti nella nuova delibera - continua la nota - attengono: al miglioramento delle condizioni di accoglienza e delle iniziative di resilienza a favore della popolazione afghana, in particolare degli sfollati/rifugiati nei Paesi dell'area a seguito dell'evoluzione della situazione nel corso del mese di agosto; ad iniziative volte a facilitare l'accoglienza di sfollati/rifugiati afghani; alla partecipazione italiana all'attuazione di iniziative dell'Unione europea e internazionali di risposta alla situazione in Afghanistan. Il fabbisogno finanziario indicato, sia nella formulazione del 17 giugno che in quella deliberata oggi, è pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021. (Com)