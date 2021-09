© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raggi si accorge solo adesso dei cinghiali a Roma e scarica la colpa su Zingaretti, denunciandolo in Procura. Ma la responsabilità è di entrambi, che hanno lasciato la Capitale sommersa dai rifiuti, spuntini per cinghiali e animali pericolosi. Vergognatevi". Così sui suoi social il senatore Maurizio Gasparri commissario romano di Forza Italia. (Com)