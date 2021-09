Ungheria: Cgue, legge su prestiti in valuta estera in linea con normativa Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge ungherese sui prestiti denominati in valute estere è in linea con la normativa dell’Unione europea. Lo ha deciso la Corte di giustizia dell’Ue (Cgue). L’organo comunitario ha fatto riferimento alla controversia che ha coinvolto un consumatore a Gyor, in Ungheria nordoccidentale. Questi ha sostenuto in tribunale che contratti con il gruppo bancario Otp fossero nulli alla luce di condizioni sfavorevoli legate alla stipulazione di tassi di cambio differenti per l’esborso e il ripagamento dei prestiti. Il tribunale adito di Gyor ha osservato che la legge ungherese ha sostituito i termini iniqui con il tasso di cambio ufficiale fissato dalla Banca nazionale ungherese (Mnb). Ha sottolineato anche che la normativa nazionale impedisce l’invalidamento di prestiti sulla base di simili condizioni sfavorevoli, anche quando questo si tradurrebbe in un beneficio per il debitore. La Cgue ha determinato che la legislazione ungherese sul tema rispetta gli obiettivi fissati dalla direttiva europea sui termini contrattuali iniqui. (Vap)