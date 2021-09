Maltempo: da Cdm via libera a proroga cinque mesi stato emergenza per Friuli-Venezia Giulia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, ha deliberato la proroga per cinque mesi, con effetto retroattivo, dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Lo si legge nella nota della presidenza del Consiglio diffusa al termine del Cdm odierno. (Com)