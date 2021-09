Covid: Tajani, immunità di gregge contro coronavirus serve alla ripresa dell'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la ripresa dell'economia e per evitare l'aumento dei casi di contagio da coronavirus, in Italia si deve arrivare all'immunità di gregge. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine dei lavori al Parlamento europeo. "Per quanto riguarda la campagna vaccinale, siamo convinti che si debba arrivare alle immunità di gregge perché soltanto così potremo sostenere la ripresa dell'economia e impedire l'incremento della malattia in Italia, perché ci sono già due Regioni che vivono momenti particolarmente complicati", ha detto. "Anche la ripresa che già è in atto deve essere assecondata con una scelta da parte di tutti gli italiani. Quindi, estensione del green pass e vaccino al maggior numero possibile di nostri concittadini. Linea ferma contro i violenti, ma anche possibilità di ascoltare gli italiani che hanno paura e, attraverso la medicina di prossimità, convincerli a vaccinarsi per la tutela della loro salute. Perché il vaccino è lo strumento che ha salvato, salva e salverà il maggior numero possibile di vite umane", ha sottolineato. Tajani ha poi evidenziato che "l'unità del centrodestra non si basa sul green pass" e che, però, Forza Italia "lo considera uno strumento utile per fermare la pandemia, una opportunità per evitare nuovi lockdown, quindi insieme ai vaccini uno strumento fondamentale per salvare vite umane e tante imprese". Inoltre, "riteniamo anche che sia giusto vaccinare il maggior numero di studenti, utilizzare tamponi gratuiti per il maggior numero possibile di persone che ne faranno richiesta". Questo "non come strumento per non vaccinarsi", ma perché "chi ne ha bisogno deve poterlo fare in maniera gratuita". (Beb)