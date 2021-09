Migranti: Tajani, bene decisione su cabina regia, confronto al tavolo non su giornali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia si dice soddisfatta delle decisioni prese dal governo per affrontare la questione migratoria nel Paese. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine dei lavori al Parlamento europeo. "Alcuni giorni fa avevo proposto al presidente del Consiglio (Mario) Draghi di convocare una riunione con tutti i rappresentanti delle forze che sostengono il governo per coordinare l'azione contro il terrorismo e per frenare il fenomeno migratorio nel nostro Paese", ha spiegato. "La decisione del presidente del Consiglio, che ha ascoltato la mia richiesta e la richiesta della Lega, di dare vita a una cabina di regia mi sembra che sia positiva perché permetterà alla maggioranza di confrontarsi non sui giornali, ma attorno a un tavolo sulle grandi questioni, sulle cose da fare per risolvere i problemi che stanno a cuore agli italiani", ha detto. "Bene anche la decisione del governo di vaccinare tutti gli immigrati che arrivano nel nostro Paese. Era una nostra richiesta molto precisa che era collegata al piano di Forza Italia per risolvere la questione immigrazione e quindi siamo soddisfatti delle decisioni adottate", ha spiegato. (Beb)