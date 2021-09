Roma 2021: Zingaretti, con Gualtieri è tempo rinascita, grande battaglia culturale e politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo qui per iniziare una grande battaglia culturale, politica e sociale. Siamo qui per ridare a Roma un grande sindaco, Roberto Gualtieri, finalmente. Siamo qui non solo per lui o per qualche io ma siamo qui a combattere per noi. Siamo qui perché è tempo di rinascita". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione dell'apertura della campagna elettorale del centrosinistra a sostegno del candidato a sindaco Roberto Gualtieri in piazza Bocca della Verità a Roma. (Rer)