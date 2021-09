Covid: Bellucci (Fd'I), inspiegabile no a emendamento indennizzo menomazioni post vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "boccia in modo inspiegabile il mio emendamento alla conversione in legge del Dl sul Green Pass volto ad introdurre un indennizzo dedicato al risarcimento di coloro che riportano menomazioni permanenti dell'integrità psico-fisica a causa della vaccinazione contro il Covid 19". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Maria Teresa Bellucci, capogruppo commissione Affari sociali. "Una proposta legittima, una modifica all'attuale decreto legge del governo necessaria per non lasciarle sole queste persone, per aiutarle risarcendole a fronte del danno subito e a cui sono inconsapevolmente andati incontro. La bocciatura del governo e della maggioranza a questo emendamento, che si aggiunge all'altra proposta di Fd'I sull'introduzione della gratuità dei tamponi, è un pessimo segnale nei confronti degli italiani e una grave mancanza di assunzione di responsabilità rispetto alle possibili conseguenze derivanti dalle scelte operate", conclude Bellucci.(Com)