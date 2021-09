© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ce la metterò tutta per dare una mano, facciamo una campagna elettorale spalla a spalla con le persone". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione dell'apertura della campagna elettorale del centrosinistra a sostegno del candidato a sindaco Roberto Gualtieri in piazza Bocca della Verità a Roma. (Rer)