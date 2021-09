I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Egitto, Al Sisi riceve presidente palestinese e re Giordania - Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto il re di Giordania, Abdullah II, e il presidente palestinese, Mahmoud Abbas, in occasione del vertice trilaterale presso il Palazzo federale al Cairo. Lo ha annunciato su Facebook il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi. Al Sisi e il re giordano hanno discusso delle relazioni bilaterali e del coordinamento tra le due parti, concordando sull'importanza di rafforzare le relazioni politiche ed economiche e di aumentare gli scambi commerciali, anche alla luce della pandemia Covid-19, ha spiegato Radi. Al Sisi e Abdullah II hanno discusso anche degli ultimi sviluppi nella regione, in particolare della situazione in Libano, e degli sviluppi del processo di pace in Medio Oriente. Da parte sua, ha proseguito Radi, il re giordano ha elogiato gli sforzi egiziani per consolidare il cessate il fuoco tra israeliani e palestinesi - raggiunto lo scorso maggio -, nonché l'iniziativa dell'Egitto per ricostruire la Striscia di Gaza. Durante l'incontro con il presidente Abbas, Al Sisi ha affrontato il tema degli ultimi sviluppi della causa palestinese e del processo di pace in Medio Oriente, affermando che l'Egitto continuerà i suoi sforzi instancabili in tutto ciò che riguarda la causa palestinese. Al Sisi ha sottolineato ad Abbas l'importanza di riprendere i negoziati e consolidare il cessate il fuoco tra palestinesi e israeliano, parallelamente al lavoro per raggiungere l'unità palestinese, completando il processo di riconciliazione tra tutte le forze e le fazioni palestinesi, sostenendo l'Autorità nazionale palestinese e il suo ruolo nella Striscia di Gaza, oltre a migliorare le condizioni umanitarie, di vita ed economiche nell'enclave. (segue) (Res)