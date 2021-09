I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Afghanistan: fonti stampa, intelligence spagnola al lavoro per individuare 200 collaboratori nel Paese - Il personale dell'intelligence militare e civile della Spagna sta lavorando "sul terreno" in Afghanistan per individuare e far uscire dal Paese i circa 200 collaboratori locali che hanno cooperato con le Forze armate spagnole durante la missione internazionale contro il regime talebano e che non hanno potuto essere salvati nella prima fase. Lo hanno riferito fonti della sicurezza statale spagnola al quotidiano "El Mundo", spiegando che non si esclude un'azione volta a trasferire dai Paesi vicini al territorio afgano più truppe con conoscenza del terreno e con dati sufficienti per localizzare questi duecento collaboratori. "Il ruolo del Cifas (Centro d'informazione delle forze armate) è stato e continua ad essere fondamentale", sottolineano queste fonti, spiegando che in nessun momento il regime talebano riceverà le identità di questi collaboratori in quanto sarebbe imprudente. L'obiettivo è quello di creare una sorte di "corridoio di sicurezza" attraverso "frontiere più permeabili". Le fonti dell'intelligence hanno evidenziato che tutti i cittadini afgani che sono stati già evacuati per entrare in territorio spagnolo erano tutti "conosciuti" e nessuno, pertanto, è riuscito ad "intrufolarsi". (segue) (Res)