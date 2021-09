© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Afghanistan: ministro Esteri Qatar, con Turchia al vaglio supporto tecnico aeroporto Kabul - Qatar e Turchia stanno valutando la possibilità di fornire supporto tecnico ai talebani per la rimessa in funzione dell’aeroporto di Kabul. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, durante la conferenza stampa con l’omologo britannico Dominic Raab, giunto a Doha per discutere in merito alla crisi in Afghanistan. “Il Qatar è un fermo sostenitore della stabilità, della sicurezza” ha sottolineato il ministro qatariota. Per quanto riguarda la ripresa delle operazioni all'aeroporto internazionale di Kabul, ha affermato che non esiste un indicatore chiaro quando inizierà a funzionare. "Stiamo comunicando con la Turchia in merito alla possibilità di fornire supporto tecnico all'aeroporto di Kabul", ha affermato Mohammed bin Abdulrahman. Già nei giorni scorsi, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aveva annunciato la richiesta ricevuta dai talebani di sostegno tecnico per rimettere in funzione l’aeroporto. La Turchia potrà in futuro assumersi la responsabilità di mantenere la sicurezza e il funzionamento dell'aeroporto di Kabul, ha detto Erdogan lo scorso 22 agosto. (segue) (Res)