- Expo 2020: iniziato il conto alla rovescia della prima Esposizione in un Paese arabo - Con una foto scattata dallo spazio dal satellite KhalifaSat gli Emirati Arabi Uniti hanno voluto mostrare al mondo che il sito di Expo 2020 Dubai è pronto per ospitare tra meno di un mese il primo grande evento internazionale post-pandemia che si terrà sotto lo slogan “Connecting minds, creating the future”. L’esposizione universale, la prima organizzata in un Paese arabo del Medio Oriente, vedrà la partecipazione di 192 Paesi e dovrebbe attrarre fino a 25 milioni di visitatori per tutta la durata della manifestazione dal primo ottobre 2021 al 31 marzo 2022. "Siamo pronti ad accogliere il mondo e ad annunciare una nuova era di collaborazione internazionale", ha dichiarato Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai. "In questa fase critica nella storia dell'umanità, Expo 2020 Dubai offrirà un'opportunità unica per il mondo di riunirsi, scambiare conoscenze e sviluppare soluzioni innovative per un futuro migliore", ha affermato lo sceicco Mohammed. Alle parole di Al Maktoum sono seguite quelle dell’erede al trono di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed al Nahyan, che in un messaggio su Twitter ha ringraziato gli organizzatori sottolineando che “le capacità e la competenza della nostra squadra nazionale, sotto la guida di Mohammed bin Rashid, presenteranno al mondo un modello ispiratore di volontà, determinazione e realizzazione". (Res)