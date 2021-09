Milano 2021: Goggi (Socialisti), dichiarazioni di Bastoni devono ricevere adeguata risposta politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Goggi, candidato sindaco dei socialisti a Milano in merito all'intervista rilasciata al Corriere della Sera da Massimiliano Bastoni dichiara in una nota: “Le dichiarazioni pubbliche del leghista Bastoni sulla sua collaborazione con uno dei peggiori gruppi del neonazismo italiano, non possono passare sotto silenzio e non possono non ricevere un'adeguata risposta politica e costituzionale. No, non è 'passato il tempo' tanto da scordarsi l'abominio delle leggi razziali, delle violenze e degli eccidi, dello sterminio di milioni di persone. No, non è diritto e libertà di pensiero e parola propagandare la cancellazione dei diritti altrui e concepire la violenza come propria 'normale pratica'. No, non è vero che la tragedia delle foibe e quella dell'esodo giuliano non siano riconosciute: talmente lo sono che utilizzarle a scopo speculativo, come fa Bastoni, non è ammissibile”. “L'unica verità – continua Goggi - per dirla con Matteotti, che il fascismo non è un'idea ma un crimine. Che non basta mascherarsi dietro qualche azione di presunto volontariato, tra l'altro sempre con fini discriminatori come quelle tristemente famose dei nazisti greci di Alba Dorata, amici di Bastoni e di Lealtà e Azione. Ma questo tal Bastoni non è il vero problema: sono Salvini e il suo candidato sindaco, quello che non distingue tra fascisti e antifascisti, il problema se accettano di rappresentare scientemente gente così! La Milano Medaglia d'Oro della Resistenza, di Pertini e di Parri, del sindaco comandante partigiano Aldo Aniasi, non può tollerare e permettere tutto ciò” conclude Goggi (Com)