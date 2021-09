I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigeria: ex vicepresidente Abubakar propone nuova unità di polizia per proteggere scuole da attacchi - L'ex vicepresidente nigeriano Atiku Abubakar ha suggerito di creare una nuova unità di polizia per proteggere le scuole del paese dagli attacchi dei banditi. Abubakar ha reagito così alla notizia del rapimento di 73 studenti da una scuola dello Stato di Zamfara, riferisce "The Punch": "Sono rattristato dalle notizie sull'ennesimo rapimento di studenti a Zamfara. Per una regione che sta recuperando terreno nell'area critica dell'istruzione, questo continuo assalto alla base del nostro sviluppo non è accettabile", ha detto l'ex candidato alla presidenza, per il quale è "forse giunto il momento di schierare un'unità di emergenza per la protezione delle scuole nelle aree soggette a questi attacchi. Se non intraprendiamo azioni preventive - ha concluso - temo che l'istruzione nelle regioni già svantaggiate possa subire perdite irreversibili". In risposta al rapimento dei 73 studenti, l'ennesimo a colpire le località del nord-est nigeriano, il governo dello Stato di Zamfara ha imposto la chiusura di tutte le scuole ed un coprifuoco dalle 18:00 alle 6:00 in 13 aree del governo locale e dalle 20:00 alle 6:00 a Gusau, la capitale dello Stato. Lo ha reso noto in conferenza stampa il commissario di polizia statale, Ayuba Elkana. (segue) (Res)