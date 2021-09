I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somalia: conclusi incontri del premier Roble con i comitati elettorali - Il primo ministro somalo Mohammed Roble ha incontrato i rappresentanti dei comitati elettorali preposti alla gestione del processo di voto nel Paese. Nel quadro degli incontri, riferisce l'emittente "Mtv Somali", Roble ha insistito sul ruolo e l'importanza degli anziani nel processo decisionale, che prevede la nomina di 101 delegati per circoscrizione in vista delle elezioni della Camera bassa. Nei giorni scorsi il premier ha anche incontrato i membri del Consiglio dei candidati presidenziali, con i quali ha discusso del monitoraggio delle elezioni nel Paese. I candidati hanno chiesto di migliorare la gestione dell'intero processo elettorale. Secondo il calendario del voto approvato dalle autorità somale, le elezioni presidenziali in Somalia si terranno il prossimo 10 ottobre, al termine di un percorso a più tappe: l’elezione dei membri della Camera alta (il Senato) si è tenuta il 25 luglio, mentre quella dei parlamentari della Camera dei rappresentanti del popolo (la Camera bassa) è in agenda dal 10 agosto al 10 settembre. Dal 30 giugno al 5 luglio sono invece stati eletti i presidenti delle commissioni elettorali, mentre il giuramento dei parlamentari e l’elezione del presidente di entrambe le camere del parlamento è prevista per il prossimo 20 settembre. (segue) (Res)