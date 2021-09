I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia: Onu, 5,2 milioni di persone necessitano di assistenza umanitaria nel Tigrè - Si stima che 5,2 milioni di persone nel Tigrè, pari al 90 per cento della popolazione in tutta la regione, abbiano urgente bisogno di assistenza umanitaria, comprese 400 mila persone che stanno già affrontando condizioni simili alla carestia, per evitare la peggiore situazione di carestia del mondo da decenni. Lo denuncia in un comunicato l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha), secondo cui ad aggravare ulteriormente la situazione umanitaria c'è il fatto che le agenzie umanitarie hanno esaurito il cibo da distribuire nella maggior parte delle aree in conflitto dal momento che l'unica via accessibile per la consegna degli aiuti è impraticabile da oltre una settimana. Secondo quanto riferito, almeno 172 camion di aiuti sono infatti attualmente bloccati a Semera, nella regione dell'Afar, impossibilitati a iniziare il viaggio verso il Tigrè attraverso la città di confine di Abala dal momento che l'intensificarsi dei combattimenti lungo la rotta ha reso pericoloso il passaggio e a causa dei ritardi nella concessione dell'autorizzazione da parte del governo etiope a viaggiare nella regione del Tigrè, mentre forniture sostanziali sono attualmente bloccate a Gibuti, Adama e Kombolcha a causa di vincoli amministrativi federali e regionali. (segue) (Res)