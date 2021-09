I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tanzania: polizia, attacco vicino ad ambasciata francese di Dar es Salaam era di matrice terroristica - L'uomo ritenuto responsabile dell'attacco armato che lo scorso 25 agosto ha ucciso quattro persone vicino all'ambasciata francese di Dar es Salaam, in Tanzania, era "un terrorista". Lo ha dichiarato il direttore delle indagini penali della polizia tanzaniana, Camillus Wambura, spiegando che le indagini hanno permesso di identificare l'uomo - ucciso dalle forze di sicurezza in seguito all'attacco - come Hamza Mohamed e che le sue attività erano affiliate a quelle di gruppi militanti jihadisti quali al Shabaab e lo Stato islamico (Is). Nel quadro dell'attentato del 25 agosto sono stati uccisi tre agenti di polizia e una guardia di sicurezza, mentre altri sei agenti sono rimasti feriti nella sparatoria scoppiata nel quartiere diplomatico di Dar es Salaam. Poche ore dopo l'attacco il sito di monitoraggio del jihadismo online "Site" ha riferito che un gruppo affiliato all'Is ha citato "un attacco all'ambasciata francese" di Dar es Salaam compiuto da un uomo di origine somala. L'attacco non è tuttavia stato ufficialmente rivendicato. (Res)