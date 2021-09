I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma 2021: centrodestra sceglie candidati presidenza Municipi, 7 per Fd'I, 5 per Lega, 3 a FI - È stato chiuso l'elenco dei candidati alla presidenza dei Municipi per il centrodestra. A darne l'annuncio il candidato a sindaco Enrico Michetti in una nota. Sette candidati sono stati indicati da Fratelli d'Italia, cinque dalla Lega e tre da Forza Italia. Municipio I: Lorenzo Santonocito di Fratelli d'Italia; Municipio II: Patrizio Di Tursi di Forza Italia; Municipio III: Giordana Petrella di Fratelli d'Italia; Municipio IV: Roberto Santoro della Lega; Municipio V: Daniele Rinaldi di Fratelli d'Italia; Municipio VI: Nicola Franco di Fratelli d'Italia; Municipio VII: Luigi Avveduto di Forza Italia; Municipio VIII: Alessio Scimè di Fratelli d'Italia; Municipio IX: Massimiliano De Juliis di Fratelli d'Italia; Municipio X: Monica Picca della Lega; Municipio XI: Daniele Catalano della Lega; Municipio XII: Pietrangelo Massaro di Forza Italia; Municipio XIII: Marco Giovagnorio di Fratelli d'Italia; Municipio XIV: Domenico Naso della Lega; Municipio XV: Andrea Signorini della Lega. “Ho ricevuto dai rappresentanti della coalizione che sostiene la mia candidatura a sindaco di Roma i nomi dei candidati alle presidenze dei Municipi della Capitale - spiega Michetti -. Li ho vagliati personalmente e sono persone estremamente capaci, radicate sul territorio, credibili e con esperienza. Una squadra di uomini e donne che sono orgoglioso di avere al mio fianco in questa grande sfida per dare un futuro diverso alla città”. (segue) (Rer)